Обстрел Харькова: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Харькове раздалось несколько мощных взрывов. В Воздушных Силах ВСУ сообщили в 15:20 о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Также в 15:25 сообщили о повторных запусках КАБов.

Обстрелянный дом. Фото: Олег Синегубов

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг наносит удары КАБами по одному из самых населенных районов города и призвал всех быть осторожными.

"Оккупанты продолжают наносить удары. Выходят на пусковые похожим вектором. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших, сообщайте на спецлинию полиции 102", – написали в Полиции Харьковщины в 15:34.

Игорь Терехов в 15:38: "Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирается соответствующими службами. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города.

Будьте осторожны – в воздухе еще есть КАбы".

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА, в 15.45: "Прилеты двух КАБов зафиксировали в Салтовском районе Харькова.

Информацию о разрушениях проверяют службы".

Игорь Терехов в 15:49: "Имеем предварительную информацию о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах".

Олег Синегубов в 15:52: "По меньшей мере, трое раненых в тяжелом состоянии. Есть прилеты по жилым многоэтажкам. Информация обновляется".

Игорь Терехов в 15:55: "По предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, к сожалению, есть погибшие".



Олег Синегубов в 15:55: "Количество пострадавших увеличилось до пяти. Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек – прямое попадание".

Олег Синегубов в 16:09: "Один человек погиб. По меньшей мере, 15 получили ранения".



Олег Синегубов в 16:13: "К сожалению, уже двое погибших".

Игорь Терехов в 16:15: "В Киевском районе в жилом доме шестеро пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий.

В общем по всем местам прилетов есть двое погибших.

Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".

Олег Синегубов в 16:16: "Количество погибших увеличилось до трех человек. Разбор завалов продолжается".

Игорь Терехов в 16.31: "В Киевском районе уже 13 пострадавших, среди них один погибший.

Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом".

Олег Синегубов в 16:45: "На данный момент имеем 22 пострадавших".



Игорь Терехов в 16:59: "В самом пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживало 82 человека. Сейчас пытаемся со всеми ими установить связь, чтобы выяснить, могут ли быть люди под завалами".

Игорь Терехов в 17:14: "На данную минуту в результате обстрела города 24 пострадавших. Еще трое погибших".

Игорь Терехов в 17:18: "По предварительной информации, сегодня враг выпустил по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250".

Информация обновляется.