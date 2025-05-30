В Харькове сложная ситуация с транспортом после ночного удара

Из-за ночной атаки на Харьков и область сложилась сложная ситуация с наземным общественным транспортом в областном центре. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Олег Синегубов. Фото: скриншот телемарафона

"Ситуация тяжелая. Город Харьков и власти принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки. Утрата достаточно ощутима. Один троллейбус был уничтожен полностью, более 30 получили повреждения. Для прифронтового города, где значительно пострадал автопарк и в 2022-м, и в 2023-м, и в 2024-м годах, конечно, это существенная потеря. У нас работает метрополитен, поэтому пассажирские перевозки не должны пострадать", — отметил председатель ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что ночью регион атаковал 51 "шахед". Синегубов назвал это "аномальным количеством".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью Харьков подвергся массированной атаке российских беспилотников, в результате чего поступила информация о 9 раненых, среди которых двое детей. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Городской голова проинформировал, что в городе раздалась серия взрывов. "Харьков под массированной атакой БПЛА. Будьте осторожны!", — написал мэр. Через некоторое время он добавил, что массированный удар российских беспилотников нанесен территорией одного из коммунальных предприятий в Слободском районе города. На объекте пострадала одна женщина – сотрудница предприятия. По словам Терехова, всего было зафиксировано 8 попаданий по Слободскому району.

Кроме того, под утро глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что всего в результате атак по Харькову и области пострадали 9 человек, в том числе двое подростков.