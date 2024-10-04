В Харькове с моста влюбленных снимают свадебные замки: чем опасна традиция

В Харькове в сквере "Стрелка" проходит ремонт пешеходного моста, который перекрыли с начала октября.

Снятые замки с моста в Харькове. Фото: ХГС

В частности, сегодня работники СКП "Харьковзеленстрой" снимают с тросов моста металлические замки, которые здесь оставили влюбленные. На предприятии отметили, что конструкция моста не рассчитана на такую нагрузку.

"Два месяца назад железные символы любви наши специалисты уже срезали. Большое количество замков существенно прогибало тросы подвесной конструкции и ускоряло ее разрушение. Однако появились новые. Мы призываем харьковчан не оставлять на тросах моста тяжелые металлические символы после его открытия. Эта традиция оказывает негативное влияние на конструкцию и создает опасность для пешеходов", — отметили в СКП "Харьковзеленстрой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Подвесной мост в сквере "Стрелка" в Харькове будет закрыт для движения пешеходов с 1 октября. Как сообщили в СКП "Харьковзеленстрой", там начнутся работы по текущему ремонту.

"Прежде всего, это касается безопасности людей, которые там ходят. Металлические элементы подвесной конструкции нуждаются в ремонте: удалении ржавчины и коррозии, укреплении опор, покраске", — сообщили на предприятии. Кроме того, специалисты починят пешеходное покрытие, в частности, заменят деревянные доски.

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В Харькове почти с нуля восстанавливают всю систему теплоснабжения и другие сети, коммунальщики работают практически круглосуточно. Как отметил 1 октября в эфире национального телемарафона городской голова Игорь Терехов, вражеские обстрелы усложняют этот процесс, ведь причиняют жилищному фонду немало повреждений.

"Однако мы работаем практически круглосуточно, чтобы подготовить город к отопительному сезону, потому что прекрасно понимаем, что эта зима будет самой тяжелой среди всех, которые нам приходилось переживать. Не буду раскрывать подробностей, но мы делаем все, чтобы Харьков был с теплом, водой и светом" , — отметил мэр. Также Игорь Терехов сообщил, что в Харькове завершаются работы по подготовке к зиме укрытий.