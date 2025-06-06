В Харькове раздаются взрывы: город под вражеским обстрелом

В Харькове раздаются взрывы. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что город под ракетным обстрелом.

Харьков. Фото портал "Комментарии"

"Находитесь в укрытиях", — обратился к горожанам Терехов.

Менее часа назад Харьковский председатель сообщал об обстреле Харькова КАБами.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что предварительно "прилеты" вражеских ракет зафиксированы в Киевском районе Харькова.

"Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Информация уточняется", — отметил он.

Также Терехов сообщал, что россияне обстреляли город КАБами.

"Предварительно — прилет по промзоне в Киевском районе. Детали уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала", — сообщил Харьковский городской голова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 6 июня Россия совершила массированный комбинированный обстрел. И, по данным мониторингового ресурса Tracking, самолеты стратегической авиации во время воздушной атаки были максимально снаряжены.

Каждый борт Ту-95МС имел 6 крылатых ракет Х-101 на внешних подвесках. По данным мониторингового паблика, все 6 Ту-95МС после отбоя угрозы БПЛА в Энгельсе все же совершили посадку на авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области.

"Пуски крылатых ракет Х-101 осуществляли два борта Ту-95МС с авиабазы ​​"Оленья". Снаряжение бортов крылатыми ракетами Х-101 происходило еще 1 июня. И 4 борта Ту-95МС с авиабазы ​​"Энгельс-2". Эти самолеты прилетели вечером 5 июня, как дополнительные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента последней ракетной атаки 26 мая на "Энгельс-2" было совершено 14 рейсов Ил-76.