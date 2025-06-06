logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков В Харькове раздаются взрывы: город под вражеским обстрелом
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове раздаются взрывы: город под вражеским обстрелом

Оккупанты обстреливают Харьков: подробности

6 июня 2025, 20:13 comments1358
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Харькове раздаются взрывы. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что город под ракетным обстрелом.

В Харькове раздаются взрывы: город под вражеским обстрелом

Харьков. Фото портал "Комментарии"

"Находитесь в укрытиях", — обратился к горожанам Терехов.

Менее часа назад Харьковский председатель сообщал об обстреле Харькова КАБами.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что предварительно "прилеты" вражеских ракет зафиксированы в Киевском районе Харькова.

"Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Информация уточняется", — отметил он.

Также Терехов сообщал, что россияне обстреляли город КАБами.

"Предварительно — прилет по промзоне в Киевском районе. Детали уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала", — сообщил Харьковский городской голова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 6 июня Россия совершила массированный комбинированный обстрел. И, по данным мониторингового ресурса Tracking, самолеты стратегической авиации во время воздушной атаки были максимально снаряжены.

Каждый борт Ту-95МС имел 6 крылатых ракет Х-101 на внешних подвесках. По данным мониторингового паблика, все 6 Ту-95МС после отбоя угрозы БПЛА в Энгельсе все же совершили посадку на авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области.

"Пуски крылатых ракет Х-101 осуществляли два борта Ту-95МС с авиабазы ​​"Оленья". Снаряжение бортов крылатыми ракетами Х-101 происходило еще 1 июня. И 4 борта Ту-95МС с авиабазы ​​"Энгельс-2". Эти самолеты прилетели вечером 5 июня, как дополнительные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента последней ракетной атаки 26 мая на "Энгельс-2" было совершено 14 рейсов Ил-76.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости