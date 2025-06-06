В Харькове раздаются взрывы: город под вражеским обстрелом

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Кречмаровская Наталия
В Харькове раздаются взрывы. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что город под ракетным обстрелом.
Харьков. Фото портал "Комментарии"
Менее часа назад Харьковский председатель сообщал об обстреле Харькова КАБами.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что предварительно "прилеты" вражеских ракет зафиксированы в Киевском районе Харькова.
Также Терехов сообщал, что россияне обстреляли город КАБами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 6 июня Россия совершила массированный комбинированный обстрел. И, по данным мониторингового ресурса Tracking, самолеты стратегической авиации во время воздушной атаки были максимально снаряжены.
Каждый борт Ту-95МС имел 6 крылатых ракет Х-101 на внешних подвесках. По данным мониторингового паблика, все 6 Ту-95МС после отбоя угрозы БПЛА в Энгельсе все же совершили посадку на авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области.
"Пуски крылатых ракет Х-101 осуществляли два борта Ту-95МС с авиабазы "Оленья". Снаряжение бортов крылатыми ракетами Х-101 происходило еще 1 июня. И 4 борта Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2". Эти самолеты прилетели вечером 5 июня, как дополнительные", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента последней ракетной атаки 26 мая на "Энгельс-2" было совершено 14 рейсов Ил-76.
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