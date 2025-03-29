В Харькове раздаются взрывы: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Оккупанты запустили "шахеды" на Харьков. В городе раздалось несколько мощных взрывов. По сообщениям харьковского городского головы Игоря Терехова, в городе было слышно уже три взрыва, оккупанты атакуют БпЛА.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил атаку БПЛА на область и призвал всех находиться в укрытиях.

Напомним, что оккупанты применяют новую тактику атаки ударными беспилотниками: выбирают один город и осуществляют массированный обстрел на поражение.

Группы российских ударных БПЛА заходили в Украину через Сумскую и Харьковскую области.

В Харькове прогремели еще два мощных взрыва. Местные жители сообщают, что горят автомобили в центральной части города.

21:06 – еще удар.

Олег Синегубов в 21:07: "Оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БПЛА типа "Шахед", по Шевченковскому району Харькова. К этой минуте — двое пострадавших.

Службы выехали на места попадания".

Олег Синегубов в 21:18: "Еще один удар – в Холодногорском районе. К счастью, без пострадавших.

Профильные службы выехали на место попадания".

Воздушные Силы ВСУ в 21:26: "Харьков, оставайтесь в укрытиях! Новые группы шахедов в направлении города".

Игорь Терехов в 21:28: "По предварительным прилетам – есть информация об ударах по району жилой застройки. Предварительно есть информация о раненых".

Игорь Терехов в 21:29: "Есть один погибший.

Также есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе города".

Олег Синегубов в 21:31: "В Шевченковском районе – попадание вражеского БпЛА в частный дом. Один человек погиб, один – ранен".

Олег Синегубов в 21:45: "Количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка. Также есть один погибший".

Игорь Терехов в 21:47: Есть удар по частному дому в Шевченковском районе города. Там погиб гражданский человек".

Игорь Терехов в 21:51: "На одном из мест прилетов пожар также ранен, по меньшей мере один в тяжелом состоянии — предварительная информация".

Игорь Терехов в 21:53: "По предварительной информации попадания враждебных БПЛА произошли по шести адресам. Число раненых возросло до девяти. Один погибший".

Игорь Терехов в 21:55: "По предварительным данным, среди поврежденных объектов — торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, а также офисное здание".

Олег Синегубов в 22:04: "Количество пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 14. Десять человек госпитализированы, среди них — двое детей. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь".

Игорь Терехов в 22:06: "На месте одного из прилетов под завалами находится человек. Идет спасательная операция".

Игорь Терехов в 22:08: "Имеем информацию о 15 пострадавших".

Игорь Терехов в 22:37: "Количество пострадавших выросло до 19-ти".

Олег Синегубов в 22:49: "Харьков. Последствия массированной атаки враждебны БпЛА. Попадания зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах.

Повреждены частный дом, медучреждение и офисное здание, в многоэтажных жилых домах выбиты окна, горят частные автомобили и гаражи.

Есть пострадавшие и один погибший. Все профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов".

Игорь Терехов в 23:15: "Шахед над городом. Будьте осторожны!"

Игорь Терехов в 23:19: "На данную минуту 27 пострадавших в результате вечерней атаки враждебных БПЛА на город. Поисково-спасательная операция в Холодногорском районе продолжается".

Игорь Терехов в 23:21: "К сожалению, уже двое погибших. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего человека".





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