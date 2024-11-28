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В Харькове раздаются взрывы: что известно

Сегодня утром враг нанес удары ракетами по Харькову, сейчас в городе раздаются взрывы

сегодня, 12:43
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Недилько Ксения

В Харькове снова раздаются взрывы. Перед этим Воздушные Силы сообщили об угрозе применения управляемых авиабомб в Харьковской области, в том числе для города.

В Харькове раздаются взрывы: что известно

Иллюстративное фото

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что город подвергается вражеским обстрелам снова: "Харьков под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны!".

Наблюдатели сообщают, что видно задымление в городе после взрыва.

Информация обновляется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Сегодня с 6 утра во время массированной ракетной атаки по Украине, оккупанты запустили баллистику по Харькову. В городе прогремели по меньшей мере три мощных взрыва.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по городу и отметил, что предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова.

"По предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе. На данный момент информации о пострадавших не поступало", – отметил мэр Харькова.

 



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