В Харькове раздаются взрывы: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Харькове и области около 15:14 раздались взрывы. Об обстреле города сообщили Харьковский городской голова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов, информирует портал "Комментарии". Они призывали горожан находиться в укрытиях.

Иллюстративное фото

В Воздушных Силах ВСУ перед этим сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Одно из попаданий рф — на территории Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.

По данным главы ХОВА, экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в Харькове и районе.

Одно из попаданий в городе – по открытой территории. Информация о пострадавших проверяется.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, "четыре тяжелых прилета в северо-восточной части города".

Олег Синегубов в 15:39: "Враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Черкасская Лозовая Харьковского района.

Пока информация о пострадавших не поступала".

Игорь Терехов в 15:41: "Пока известно о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. Информация о пострадавших уточняется".

Игорь Терехов в 15:50: "Шесть пострадавших от удара оккупантского КАБа на данную минуту. Из них четверо спасатели.

Сейчас им всем оказывают медицинскую помощь.

Олег Синегубов в 15:50: "Обстрел Харькова: одно попадание КАБ зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра.

К сожалению, ранены четверо спасателей, которые ликвидировали пожар рядом".

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