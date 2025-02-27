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В Харькове раздался мощный взрыв: что известно

В Харькове было слышно несколько взрывов

27 февраля 2025, 15:53 comments1491
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Недилько Ксения

Сегодня около 15:40 в Харькове произошли два мощных взрыва. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, в Воздушных Силах ВСУ объявили о запуске оккупантами управляемой авиабомбы курсом на город.

В Харькове раздался мощный взрыв: что известно

Иллюстративное фото

Предварительно взрыв произошел в пригороде. Официальной информации об обстреле пока нет. Угроза продолжается.

Информация обновляется.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Харькову необходимо около 10 млрд евро на восстановление, поэтому городские власти постоянно ищет дополнительные источники финансирования. Об этом мэр Игорь Терехов сообщил сегодня, 27 февраля, в эфире национального телемарафона.

Мэр напомнил, что планирование восстановления города началось еще в 2022 году. К разработке нового Генерального плана развития Харькова привлекли Фонд Нормана Фостера, а также ведущих специалистов из Украины и университетов Оксфорда и Кембриджа.

"Генплан развития Харькова — это стратегический документ. Он содержит пошаговый план восстановления экономики города, в частности, предусматривает создание индустриальных и научных парков. Мы уже начали работу в этом направлении. У нас есть четкий план действий, но каким бы хорошим он ни был, без финансирования восстановление продлится долго. Наша главная задача — привлекать средства, искать инвестиции, и мы этим постоянно."



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