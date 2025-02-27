В Харькове раздался мощный взрыв: что известно

Сегодня около 15:40 в Харькове произошли два мощных взрыва. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, в Воздушных Силах ВСУ объявили о запуске оккупантами управляемой авиабомбы курсом на город.

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Предварительно взрыв произошел в пригороде. Официальной информации об обстреле пока нет. Угроза продолжается.

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Напомним, портал "Комментарии" писал, что Харькову необходимо около 10 млрд евро на восстановление, поэтому городские власти постоянно ищет дополнительные источники финансирования. Об этом мэр Игорь Терехов сообщил сегодня, 27 февраля, в эфире национального телемарафона.

Мэр напомнил, что планирование восстановления города началось еще в 2022 году. К разработке нового Генерального плана развития Харькова привлекли Фонд Нормана Фостера, а также ведущих специалистов из Украины и университетов Оксфорда и Кембриджа.

"Генплан развития Харькова — это стратегический документ. Он содержит пошаговый план восстановления экономики города, в частности, предусматривает создание индустриальных и научных парков. Мы уже начали работу в этом направлении. У нас есть четкий план действий, но каким бы хорошим он ни был, без финансирования восстановление продлится долго. Наша главная задача — привлекать средства, искать инвестиции, и мы этим постоянно."