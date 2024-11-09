В Харькове раздались взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
В Харькове прогремели мощные взрывы. Информацию об обстрелах подтвердили в Харьковской областной военной администрации (ОВА), отмечая необходимость находиться в безопасных местах до официального сигнала об отбое.
Воздушная тревога в Харькове: подтверждены взрывы
Ранее поступали сообщения о приближении управляемых авиационных бомб (КАБ), направивших на город оккупационных сил. Из-за этого жителей Харькова призвали не выходить на улицы без необходимости, избегать скоплений людей и держаться подальше от опасных районов.
1. Немедленно переместиться в укрытие. Самыми безопасными местами есть подвалы, специальные бомбоубежища, а также внутренние комнаты без окон. Главное правило – выбирайте места, где есть максимальная защита от взрывной волны и обломков.
2. Не оставляйте безопасное место до официального завершения тревоги. Даже после того, как взрывы прекратились, важно дождаться официального подтверждения о том, что угроза миновала.
3. Следите за официальными источниками информации. Для получения наиболее актуальных новостей используйте надежные источники, такие как сообщения Воздушных сил ВСУ, официальные каналы местных властей, а также радио и телевидение.
4. Не распространяйте непроверенную информацию. Избегайте слухов и фейков, которые могут вызвать панику. Достоверные данные должны поступать исключительно из официальных источников.
Новости