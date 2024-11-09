logo

BTC/USD

83890.77

ETH/USD

3227.67

LTC/USD

78.52

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков В Харькове раздались взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове раздались взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Харьков снова под ударом: объявлена воздушная тревога и подтверждены взрывы

9 ноября 2024, 22:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В Харькове прогремели мощные взрывы. Информацию об обстрелах подтвердили в Харьковской областной военной администрации (ОВА), отмечая необходимость находиться в безопасных местах до официального сигнала об отбое.

В Харькове раздались взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Воздушная тревога в Харькове: подтверждены взрывы

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях, есть угроза повторных ударов", – написали представители ОВА, предупреждая о возможности дальнейших атак.

Ранее поступали сообщения о приближении управляемых авиационных бомб (КАБ), направивших на город оккупационных сил. Из-за этого жителей Харькова призвали не выходить на улицы без необходимости, избегать скоплений людей и держаться подальше от опасных районов.

Рекомендации для жителей Харькова: как поступать во время воздушной тревоги

1. Немедленно переместиться в укрытие. Самыми безопасными местами есть подвалы, специальные бомбоубежища, а также внутренние комнаты без окон. Главное правило – выбирайте места, где есть максимальная защита от взрывной волны и обломков.

2. Не оставляйте безопасное место до официального завершения тревоги. Даже после того, как взрывы прекратились, важно дождаться официального подтверждения о том, что угроза миновала.

3. Следите за официальными источниками информации. Для получения наиболее актуальных новостей используйте надежные источники, такие как сообщения Воздушных сил ВСУ, официальные каналы местных властей, а также радио и телевидение.

4. Не распространяйте непроверенную информацию. Избегайте слухов и фейков, которые могут вызвать панику. Достоверные данные должны поступать исключительно из официальных источников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости