В Харькове раздались взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Харькове прогремели мощные взрывы. Информацию об обстрелах подтвердили в Харьковской областной военной администрации (ОВА), отмечая необходимость находиться в безопасных местах до официального сигнала об отбое.

Воздушная тревога в Харькове: подтверждены взрывы

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях, есть угроза повторных ударов", – написали представители ОВА, предупреждая о возможности дальнейших атак.

Ранее поступали сообщения о приближении управляемых авиационных бомб (КАБ), направивших на город оккупационных сил. Из-за этого жителей Харькова призвали не выходить на улицы без необходимости, избегать скоплений людей и держаться подальше от опасных районов.

Рекомендации для жителей Харькова: как поступать во время воздушной тревоги

1. Немедленно переместиться в укрытие. Самыми безопасными местами есть подвалы, специальные бомбоубежища, а также внутренние комнаты без окон. Главное правило – выбирайте места, где есть максимальная защита от взрывной волны и обломков.

2. Не оставляйте безопасное место до официального завершения тревоги. Даже после того, как взрывы прекратились, важно дождаться официального подтверждения о том, что угроза миновала.

3. Следите за официальными источниками информации. Для получения наиболее актуальных новостей используйте надежные источники, такие как сообщения Воздушных сил ВСУ, официальные каналы местных властей, а также радио и телевидение.

4. Не распространяйте непроверенную информацию. Избегайте слухов и фейков, которые могут вызвать панику. Достоверные данные должны поступать исключительно из официальных источников.