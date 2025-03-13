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В Харькове раздались взрывы: город под вражеским обстрелом (ОБНОВЛЕНО)

Что известно о последствиях обстрела Харькова

13 марта 2025, 21:53
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Кречмаровская Наталия

Жители Харькова услышали взрывы. Предварительно, в городе произошел прилет. Харьковский мэр Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе.

В Харькове раздались взрывы: город под вражеским обстрелом (ОБНОВЛЕНО)

Фото портал "Комментарии"

Предварительно удар "Шахедом" произошел в Новобаварском районе. Впрочем, информация уточняется. Находитесь в укрытиях, потому что на город идут еще вражеские беспилотники”, – отметил мэр Харькова.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что над Харьковом фиксируют вражеские беспилотники и обратился к горожанам с просьбой находиться в укрытиях.

Терехов уточнил, что зафиксировали три удара по городу, все – в Новобаварском районе.

Позже мэр Харькова уточнил, что под обстрелы попали несколько районов.

"Уточнение по "прилетам" по районам — по предварительной информации удары пришлись по Основянскому, Немышлянскому и Новобаварскому районам", — сообщил Терехов.

По состоянию на 20:57 Терехов сообщил о новом взрыве в Харькове.

Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, попадание обломков беспилотника в жилой дом.

“Информация о последствиях проверяется. Профильные службы выехали на места попадания”, — отметил начальник Харьковской ОВА.

Также Синегубов уточнил, что одно из попаданий произошло в Новобаварском районе на открытой территории.

Еще один "Шахед" попал возле частного дома в том же районе Харькова. Возник пожар”, — объяснил Синегубов.

По словам Олега Синегубова, известно о четырех попаданиях вражеских беспилотников по г. Харьков. По поводу последствий он сообщил следующее:

Основянский район. В результате падения в землю на открытой территории повреждено остекление трех частных домов, пожара не было. В результате еще одного попадания в этом же районе возник пожар в нежилой постройке.

Немышлянский район. Падение обломков на открытой территории.

Новобаварский район. Попадание БпЛА в дерево. Без пострадавших.

Терехов сообщил об одном пострадавшем в Основянском районе.

"На данную минуту уже семеро пострадавших — 4 детей, 2 женщины и один мужчина", — сообщил мэр Харькова.




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