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В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

Взрывы раздались в Харькове

сегодня, 21:34
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска в четверг, 31 октября, совершили очередной обстрел Харькова. В городе раздались взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского головы Игоря Терехова.

В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

Фото портал "Комментарии"

“В Харькове взрывы. Будьте осторожны!”, — предупредил Игорь Терехов.

Также об обстрелах сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов. “Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!”, – предупредил он.

В Воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе обстрела Харькова управляемыми авиабомбами.

Олег Синегубов отметил, что один из КАБов попал в Дергачах. По предварительным данным, возник пожар. “Профильные службы выехали на осмотр. Еще одно попадание КАБа фиксируют в окрестностях города Харьков. Детали выясняются”, – сообщил начальник Харьковской ОВА.

Он добавил: "на эту минуту по Харькову — без пострадавших".
По данным Олега Синегубова, в Дергачах зафиксировано попадание КАБа в гражданское предприятие. “Три человека получили острые реакции на стресс. Медики Областного центра экстрёнки оказали помощь на месте”, — написал он.




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