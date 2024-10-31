В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

Вражеские войска в четверг, 31 октября, совершили очередной обстрел Харькова. В городе раздались взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского головы Игоря Терехова.



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“В Харькове взрывы. Будьте осторожны!”, — предупредил Игорь Терехов.

Также об обстрелах сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов. “Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!”, – предупредил он.

В Воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе обстрела Харькова управляемыми авиабомбами.





Олег Синегубов отметил, что один из КАБов попал в Дергачах. По предварительным данным, возник пожар. “Профильные службы выехали на осмотр. Еще одно попадание КАБа фиксируют в окрестностях города Харьков. Детали выясняются”, – сообщил начальник Харьковской ОВА.





Он добавил: "на эту минуту по Харькову — без пострадавших".

По данным Олега Синегубова, в Дергачах зафиксировано попадание КАБа в гражданское предприятие. “Три человека получили острые реакции на стресс. Медики Областного центра экстрёнки оказали помощь на месте”, — написал он.





