В Харькове раздались взрывы: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Игорь Терехов объяснил, что взрывы, которые харьковчане слышали примерно полчаса назад, прогремели за пределами города. "Последний взрыв, который раздался только за пределами Харькова", — уточнил он.

Напомним, что вражеские войска активно готовятся к массированному обстрелу. В России, как писал портал "Комментарии", на авиабазах, где дислоцируется стратегическая авиация, отмечена активность. Вероятно, россияне активно снаряжают самолеты крылатыми ракетами, готовя их к очередному массированному обстрелу Украины.

На мониторинговой платформе Tracking поведали текущую ситуацию. В среду, 22 января, в 10:37 была отмечена посадка транспортного Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2".

Груз вероятно состоит из крылатых ракет Х-101/555, — говорится в сообщении.

Также отмечают, что с целью спецснаряжения Х-101 была осуществлена ​​передислокация 3 Ту-95МС с авиабазы ​​Оленья и Дягилево на Энгельс-2.

“Относительно 1х Ту-95МС из “Дягилево”, возможно, это тот самый борт, который 20.01 перелетел из “Энгельс-2”, — сообщает Tracking.

Также известно, что с момента последней атаки 15 января на "Энгельс-2" прилетело уже 4 транспортных самолета Ил-76. 22 января в 18:10 отмечен взлет 2 Ту-95МС с авиабазы ​​"Энгельс-2".

На мониторинговой платформе объяснили, что это передислокация на АБ Оленья. В 18:40 взлет еще 1 борта Ту-95МС с авиабазы ​​"Энгельс-2" — вероятно передислокация или тренировка.