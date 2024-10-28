В Харькове раздались взрывы: что известно (ОБНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
Российские войска обстреляли Харьков – применили управляемые авиабомбы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Фото портал "Комментарии"
“В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами – будьте осторожны! Возможны повторные пуски”, – написал Игорь Терехов.
По его словам, предварительно под ударом был самый центр Харькова. “На месте прилета пожар и задымление. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется”, — отметил мэр Харькова.
Терехов сообщил, что в результате обстрела ранены. По состоянию на 21:23 мэр Харькова сообщил о пяти пострадавших.
По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения.
“Известно о шести пострадавших. Осмотр места попадания продолжается. Информация обновляется”, – отметил он.
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