В Харькове раздались взрывы: что известно

Харьков почти под постоянными обстрелами российских военных. В городе снова раздались взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Харьковского городского совета Игоря Терехова.

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“В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!”, — сообщил глава города.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят ракетные удары.

Позже Игорь Терехов уточнил, что предварительно удар пришелся по близкому пригороду.

"Будьте осторожны и по возможности в укрытиях – враг может повторить пуски КАБов", – предупредил Игорь Терехов.

В Воздушных силах ВС Украины предупредили о применении вражескими войсками КАБ на Харьковщине.

Напомним, что оккупанты 20 сентября нанесли удары по Харькову. В городе прогремело несколько взрывов, после того, как Воздушные Силы ВСУ сообщили об управляемых авиационных бомбах в направлении Харькова. Детальнее о последствиях прилетов в Харькове читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты впервые ударили КАБами по Запорожью. 13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.

По данным ГСЧС Украины, 22 сентября около 23 часов враг совершил авиаудары по областному центру. Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одна женщина была деблокирована из собственной квартиры. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 кв.м. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.







