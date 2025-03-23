В Харькове протестуют против строительства ресторана рядом с архитектурным памятником

В Харькове прошла вторая волна протестов против строительства ресторана рядом с архитектурным памятником "Гигант" на улице Григория Сковороды. Об этом сообщает Укринформ.

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Более полусотни местных жителей собрались возле строительной площадки, держа плакаты с призывами вроде "Гигант — памятник архитектуры, вы — застройка", "Руины от войны — трагедия, руины от застройщиков — преступление", "Бездия", "Я против чудовища возле Гиганта" и других. Организаторы протеста собирали подписи под обращением в прокуратуру с требованием остановить работу.

Акцию поддержал музыкант Евгений Володченко из группы Курган & Агрегат.

"Строительство этого ресторана закрывает окна, в частности, помещения лаборатории ХПИ. Мне кажется, что средства, которые идут на строительство ресторанов, лучше было бы направить на оборону, тогда и в городе было бы спокойнее, а военные больше уважали бы власть", – отметил он.

Архитектор Виктор Дворников добавил, что строительство нарушает не только законодательство об охране культурного наследия, но и нормы пожарной безопасности, поскольку расстояние между новым объектом и достопримечательностью составляет всего полтора метра вместо необходимых восьми. К тому же памятка используется как общежитие, поэтому в окна должны попадать прямые лучи солнца.

"Это целый ряд нарушений, и это видно всем. Мы даже не говорим об эстетических или пространственных качествах нового строительства, мы говорим о нарушении прав общины. Харьков приобретал свою капитализацию благодаря большим личностям, которые творили этот город, и теперь маленькая группа людей пытается использовать это для собственной выгоды. Это конструктивизм, которого нет в таком количестве в мире, и подчеркивают", — подчеркнул.

Депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах, один из организаторов протеста, сообщил, что ранее группа активистов обратилась в областную военную администрацию, горсовет и ГСЧС. "В ответах, которые мы получили, ни один государственный орган не подтвердил законность этого строительства. Это полный беспредел. Нарушено множество норм законодательства, и никто не имеет полномочий это остановить. Мы подписываем обращение в прокуратуру, чтобы она обратилась в суд по сносу этого объекта", – отметил Булах.

Дворников также добавил, что здание уже приобретает признаки капитального строительства, поскольку заливают бетонные конструкции.

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