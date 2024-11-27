В Харькове протестировали новогоднюю иллюминацию и поставили елку под землей (ФОТО)

В этом году в Харькове впервые с начала полномасштабного вторжения новогодние украшения появились не только в подземке, но и над землей. Праздничные огни украсили сад Шевченко, территорию возле оперного театра и сухой фонтан на пл. Свободы. Для оформления города использовали около 1 км энергосберегающих гирлянд, которые удалось сохранить с довоенных времен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

Иллюминация в Харькове. Фото: Харьковский горсовет

Накануне специалисты СКП "Харьковзеленстрой" и Центрального парка проверили качество подключения и исправность праздничных огней.

Тестовое включение длилось полчаса. Полноценно насладиться новогодней иллюминацией харьковчане смогут с 1 декабря. Праздничные огни будут включать вместе с уличным освещением, если будет разрешать энергетическая и безопасная ситуация.

Также сегодня ночью специалисты Центрального парка Харькова закончили украшать станцию "Университет". Уже установлена главная елка города, а также украшена центральная станция метро.

Иллюминацию планируется включить также с 1 декабря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Что в Харькове будет на Новый Год: Терехов сообщил подробности

В Харькове идет подготовка к рождественским и новогодним праздникам, мероприятия к которым будут проводиться с учетом требований безопасности. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов на встрече со студентами харьковских вузов.

Игорь Терехов отметил, что многие инсталляции были разрушены из-за вражеских обстрелов, однако специалисты активно работают над их восстановлением.

"Мы делаем все возможное, чтобы люди отвлеклись и отдохнули от сложных военных реалий. Инсталляций будет как можно больше, чтобы создать горожанам хорошее настроение. Также на станциях метрополитена, как и в прошлом году, будут проводиться праздничные мероприятия для детей", — рассказал мэр.



