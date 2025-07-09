Сегодня около 14:20 на улице Тюринская в городе Харьков произошло ДТП с участием пожарного автомобиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

В Харькове произошла ужасная авария с пожарными и ребенком

Отмечается, что 20-летняя водитель автомобиля Hyundai Elantra допустила столкновение с пожарным автомобилем МАЗ-539.

В результате ДТП пострадали два пассажира авто Hyundai – 41-летняя женщина и 5-летний мальчик. Их доставили в больницу.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульная полиция.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что автомобильные коврики – это не просто вещь, помогающая сохранять чистоту в салоне. Они могут быть опасны, если подобраны неправильно. Автоэксперты предупреждают: если коврик не подходит по размеру или плохо закреплен, он может сдвинуться под педали и заблокировать их.

Опытные автомобилисты говорят, что неподходящие или плохо зафиксированные коврики могут сдвигаться под педали газа или тормоза и блокировать их. Поэтому водитель может не успеть оперативно нажать на тормоза или ускориться вовремя – особенно опасно это на скорости или во время маневров.