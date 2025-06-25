В Харькове произошел теракт: есть погибшие и раненые

20 июня около 14:00 в парке, расположенном в Индустриальном районе Харькова в результате взрыва скутера погиб 26-летний военнослужащий. 29-летний военный получил тяжелые ранения. Одна из рассматриваемых следствий версий — защитники приехали забирать скутер якобы как помощь от случайных людей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

В Харькове произошел теракт

Правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении этого преступления. По данным следствия, через Telegram она начала общаться с представителем России, который за деньги предложил ей выполнить задачу, а именно взорвать украинских военных.

По подробным инструкциям российского куратора агент собственноручно изготовила у себя дома взрывное устройство с дистанционным управлением.

Утром 20 июня она пришла в парк, где достала из багажного отделения скутера ключи от него и ушла с места.

Вернулась фигурантка туда снова уже после обеда. Она открыла багажник скутера и поместила туда черный рюкзак, внутри которого была взрывчатка.

Уже в дальнейшем, когда военные прибыли на место и подошли к скутеру, чтобы загрузить его в автомобиль, враг дистанционно ввел действие СВУ.

Фигурантку задержали по месту жительства в Харькове. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемая заключена под стражу без права внесения залога. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области совместно с Управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

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