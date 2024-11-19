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В Харькове продолжат строить метро и закупят электробусы

В Харькове активно работают над расширением и усовершенствованием сети электротранспорта

сегодня, 15:31
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Недилько Ксения

Городские власти имеют договоренности о предоставлении средств от иностранных партнеров на закупку электробусов. Также планируется обновление подвижного состава метрополитена. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов во время встречи со студентами вузов.

В Харькове продолжат строить метро и закупят электробусы

Иллюстративное фото

"Мы не остановили строительство метро. Надеюсь, что уже на следующий год начнем строить подземное электродепо, рассчитанное на 100 поездов. Кроме того, в планах – еще две станции метро. На днях у меня были переговоры с Европейским инвестиционным банком, который подтвердил готовность помогать нашему городу в этом направлении. Что касается электробусов, то это совсем другой уровень для Харькова. Такой вид транспорта не только экологически более безопасен, но и намного дешевле в эксплуатации", — подчеркнул Игорь Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Харькову передали чрезвычайную помощь: подробности

Правительство Японии и Программа развития ООН в Украине 16 ноября объявили о передаче энергетического оборудования Харькову. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

Мероприятие прошло в Киеве. В нем приняли участие заместитель Харьковского городского головы Дмитрий Исаев, министр иностранных дел Японии Ивая Такеши, посол Японии Масаши Накагоме, министр энергетики Украины Герман Галущенко, а также представители ПРООН и Японского агентства международного сотрудничества ( JICA ).

Как рассказал Дмитрий Исаев, Харькову передадут газовую турбину мощностью 16 МВт, которая будет обеспечивать бесперебойное теплоснабжение, а также 15 частотно регулируемых приводов и 32 генератора (это оборудование поможет снизить риск перебоев в водоснабжении). По его словам, часть оборудования уже установлена.

"Эта помощь очень важна для Харькова, ведь она диверсифицирует источники нашего питания. Благодаря этому мы получаем дополнительную автономность в энергообеспечении, которая в случае блекаута позволит нам обеспечить функционирование критической инфраструктуры", — отметил Дмитрий Исаев.



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