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В Харькове преподавательница местного вуза корректировала удары по городу

В Харькове прокуратура и СБУ разоблачили преподавательницу местного вуза, корректировавшую вражеский огонь по дислокациям Сил обороны

сегодня, 16:37
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Недилько Ксения

По данным следствия, преподаватель одного из харьковских университетов в июне 2024 года через мессенджер "Telegram" была привлечена к сотрудничеству российской спецслужбой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

В Харькове преподавательница местного вуза корректировала удары по городу

Задержанная подозреваемая, фото: прокуратура

Женщина обходила Харьков и выискивала места расположения украинских военных и техники.

Указанную информацию она направляла в анонимный чат своему российскому куратору. Преподавательница обозначала координаты на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание.

Эти данные были необходимы представителям рф для нанесения по городу прицельных ракетных ударов и атак управляемыми авиабомбами.

Правоохранители разоблачили женщину. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 50-летней женщине в распространении информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст.114-2 УК Украины.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемая заключена под стражу без права внесения залога.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Предприниматель из Киева "заработал" миллионы на поставке товаров для армии

По данным следствия, предприниматель заключил прямой договор с воинской частью по купле-продаже оборудования и комплектующих к дронам. После этого он подделал официальную документацию по поставке партии товара и получил расчет – 3,7 млн грн, выделенных из бюджета территориального общества для нужд обороны. Эти деньги подозреваемый присвоил, а комплектующие так и не доставил.



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