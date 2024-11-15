В Харькове преподаватель вуза сядет на 15 лет: что он натворил

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один действующий в Харькове агент российской военной разведки (более известной как игру). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Он шпионил за Силами обороны и корректировал ракетно-бомбовые удары России по городу.

Как установило расследование, злоумышленником является 50-летний доцент местного университета, которого оккупанты дистанционно завербовали после начала полномасштабной войны.

Основной его задачей была фиксация последствий вражеских "прилетов" для подготовки новых и корректировки повторных атак рашистов по областному центру.

Также изменник отслеживал маршруты перемещения украинских войск и локации складов с боеприпасами ВСУ.

Полученные разведданные он через мессенджер передавал своему русскому куратору посредством текстовых сообщений и отметок потенциальных "целей" на гугл-картах.

Контрразведка СБУ задержала агента в конце 2023 года в его собственном доме в Харькове.

На основании собранных Службой безопасности доказательств злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.