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В Харькове преподаватель вуза сядет на 15 лет: что он натворил

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил доцент-предатель, работавший на российскую гру и корректировавший удары по Харькову

сегодня, 16:27
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Недилько Ксения

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один действующий в Харькове агент российской военной разведки (более известной как игру). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

В Харькове преподаватель вуза сядет на 15 лет: что он натворил

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Он шпионил за Силами обороны и корректировал ракетно-бомбовые удары России по городу.

Как установило расследование, злоумышленником является 50-летний доцент местного университета, которого оккупанты дистанционно завербовали после начала полномасштабной войны.

Основной его задачей была фиксация последствий вражеских "прилетов" для подготовки новых и корректировки повторных атак рашистов по областному центру.                                   

Также изменник отслеживал маршруты перемещения украинских войск и локации складов с боеприпасами ВСУ.                 

Полученные разведданные он через мессенджер передавал своему русскому куратору посредством текстовых сообщений и отметок потенциальных "целей" на гугл-картах.                       

Контрразведка СБУ задержала агента в конце 2023 года в его собственном доме в Харькове.

На основании собранных Службой безопасности доказательств злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).              

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.            

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.



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