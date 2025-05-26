logo

BTC/USD

109708.67

ETH/USD

2563.02

LTC/USD

96.87

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков В Харькове появилась новая угроза: мэр Терехов предупредил об опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове появилась новая угроза: мэр Терехов предупредил об опасности

Мэр Харькова предупредил горожан о новой угрозе

сегодня, 14:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора. Всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию харьковского городского головы Игоря Терехова.

В Харькове появилась новая угроза: мэр Терехов предупредил об опасности

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

"Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", – отметил мэр.

Он сообщил, что пострадали 11 человек, среди них – ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Но, к счастью, обошлось без погибших.

Разрушения по-прежнему затронули исключительно гражданскую инфраструктуру: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения.

"О воздушных тревогах: в Харьковской области на прошлой неделе прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в самом городе — 39. Общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% меньше, чем по области.

Спасибо всем, кто продолжает работать для Харькова, — каждому спасателю, медику, коммунальному работнику, волонтеру. Именно благодаря вам город живет!", – заметил Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что согласно сообщениям ряда западных источников, Вооруженные силы России передислоцировали большой контингент численностью примерно 50 000 военнослужащих из Курской области в украинскую Харьковскую область.

Харьковщина была главным центром боевых действий на протяжении большей части российско-украинской войны, а столица области, город Харьков, расположен всего в 30 километрах от международно признанной российской территории. Западные источники называют город "крепостью" Украины, и существуют значительные предположения, что российские войска могут попытаться приступить к наступательным действиям, чтобы проложить путь к захвату главного населенного пункта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости