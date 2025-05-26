В Харькове появилась новая угроза: мэр Терехов предупредил об опасности

Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора. Всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию харьковского городского головы Игоря Терехова.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

"Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", – отметил мэр.

Он сообщил, что пострадали 11 человек, среди них – ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Но, к счастью, обошлось без погибших.

Разрушения по-прежнему затронули исключительно гражданскую инфраструктуру: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения.

"О воздушных тревогах: в Харьковской области на прошлой неделе прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в самом городе — 39. Общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% меньше, чем по области.

Спасибо всем, кто продолжает работать для Харькова, — каждому спасателю, медику, коммунальному работнику, волонтеру. Именно благодаря вам город живет!", – заметил Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что согласно сообщениям ряда западных источников, Вооруженные силы России передислоцировали большой контингент численностью примерно 50 000 военнослужащих из Курской области в украинскую Харьковскую область.

Харьковщина была главным центром боевых действий на протяжении большей части российско-украинской войны, а столица области, город Харьков, расположен всего в 30 километрах от международно признанной российской территории. Западные источники называют город "крепостью" Украины, и существуют значительные предположения, что российские войска могут попытаться приступить к наступательным действиям, чтобы проложить путь к захвату главного населенного пункта.