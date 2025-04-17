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В Харькове построят первый объект под землей, которых больше нет в Украине

Игорь Терехов сообщил, что такие проекты пока не реализовывались в Украине

сегодня, 16:27
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Недилько Ксения

Специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для строительства детского сада под землей. Об этом сегодня, 17 апреля, в эфире национального телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

В Харькове построят первый объект под землей, которых больше нет в Украине

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

"Подземный детский сад – амбициозный и важный проект. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию. Это сложная задача, ведь подобные объекты еще не возводились. После завершения этого этапа начнем строительство. Для нас принципиально важно, чтобы дошкольники имели возможность посещать детский сад и общаться друг с другом в безопасных условиях", — подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове после Пасхи откроют еще две подземные школы – в Шевченковском и Основянском районах города. Около 7,5 тыс. детей учатся офлайн в метрошколе и подземных школах Харькова. Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии". Он отметил, что городские власти вынужденно создают условия для обучения детей под землей в безопасных условиях.

"Очень важно, чтобы наши дети могли учиться. Именно поэтому мы переоборудовали помещение на шести станциях метрополитена под учебные кабинеты. Также в городе функционируют две полноценные подземные школы. После Пасхи планируем открыть еще два таких учебных заведения, рассчитанных на 1 тыс. детей, в Шевченковском и Основянском районах", — сообщил Игорь Терехов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



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