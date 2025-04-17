В Харькове построят первый объект под землей, которых больше нет в Украине

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Недилько Ксения
Специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для строительства детского сада под землей. Об этом сегодня, 17 апреля, в эфире национального телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".
Игорь Терехов. Фото из открытых источников
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове после Пасхи откроют еще две подземные школы – в Шевченковском и Основянском районах города. Около 7,5 тыс. детей учатся офлайн в метрошколе и подземных школах Харькова. Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии". Он отметил, что городские власти вынужденно создают условия для обучения детей под землей в безопасных условиях.
"Очень важно, чтобы наши дети могли учиться. Именно поэтому мы переоборудовали помещение на шести станциях метрополитена под учебные кабинеты. Также в городе функционируют две полноценные подземные школы. После Пасхи планируем открыть еще два таких учебных заведения, рассчитанных на 1 тыс. детей, в Шевченковском и Основянском районах", — сообщил Игорь Терехов.
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