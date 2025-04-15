В Харькове после Пасхи анонсировали важные события: что происходит

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Недилько Ксения
В Харькове после Пасхи откроют еще две подземные школы – в Шевченковском и Основянском районах города.
Набережная в Харькове
Около 7,5 тыс. детей учатся офлайн в метрошколе и подземных школах Харькова. Об этом городской голова Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона , передает портал "Комментарии".
Он отметил, что городские власти вынужденно создают условия для обучения детей под землей в безопасных условиях.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что начало этого месяца было очень напряженным для харьковчан — по количеству российских атак одну прошлую неделю можно сравнить со всем мартом. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".
По его данным, в течение первых семи суток город подвергся 41 обстрелу. Ранены 51 человек, среди которых — 7 детей. Погибли пятеро, включая одного ребенка.
Также "Комментарии" писали , что в Харькове возле оперного театра установили декорации к Пасхальным праздникам. Одна из них – это большой пояс, который вечером подсвечивается гирляндами. Однако горожане заметили, что светящиеся на декорациях цвета гирлянд – белый, красный и синий – цвета русского флага.
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