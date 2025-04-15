В Харькове после Пасхи анонсировали важные события: что происходит

В Харькове после Пасхи откроют еще две подземные школы – в Шевченковском и Основянском районах города.

Набережная в Харькове

Около 7,5 тыс. детей учатся офлайн в метрошколе и подземных школах Харькова. Об этом городской голова Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона , передает портал "Комментарии".

Он отметил, что городские власти вынужденно создают условия для обучения детей под землей в безопасных условиях.

"Очень важно, чтобы наши дети могли учиться. Поэтому мы переоборудовали помещение на шести станциях метрополитена под учебные кабинеты. Также в городе работают две полноценные подземные школы. После Пасхи планируем открыть еще два таких учебных заведения, рассчитанных на 1 тыс. детей, в Шевченковском и Основянском районах", – сообщил мэр.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что начало этого месяца было очень напряженным для харьковчан — по количеству российских атак одну прошлую неделю можно сравнить со всем мартом. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

По его данным, в течение первых семи суток город подвергся 41 обстрелу. Ранены 51 человек, среди которых — 7 детей. Погибли пятеро, включая одного ребенка.

Также "Комментарии" писали , что в Харькове возле оперного театра установили декорации к Пасхальным праздникам. Одна из них – это большой пояс, который вечером подсвечивается гирляндами. Однако горожане заметили, что светящиеся на декорациях цвета гирлянд – белый, красный и синий – цвета русского флага.