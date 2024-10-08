В Харькове после обстрела в больнице оказались 17 человек: есть в тяжелом состоянии

В результате двух ударов по Индустриальному району Харькова 28 человек пострадали. Из них 17 человек госпитализированы, в том числе 16-летний парень — самый молодой пострадавший. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

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Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Шестнадцать в среднем, другие – в легком.

Идет ликвидация последствий прилета. Информация обновляется.

За сутки враг применил против безоружных жителей Харьковщины 7 управляемых авиабомб, 2 БПЛА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты нанесли удар по Харькову: что известно

В Харькове около 10:37 произошел взрыв. Воздушные Силы ВС Украины о скоростных целях или КАБ не сообщали, об опасности объявлено не было.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в одном из районов города произошел "прилет".

"Предварительная информация: есть прилет ракеты по городу Харькову. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется", – написал мэр.

В мониторинговых каналах сообщают, что засечки цели не было, поэтому, вероятно, ракета прилетела из соседней Белгородской области россии.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова.

По предварительной информации, повреждено гражданское производство.

Олег Синегубов в 11:15: "Количество пострадавших увеличилось до шести человек, один – в тяжелом состоянии. Есть разрушение инфраструктуры. Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается".

Игорь Терехов в 11:24: "Количество пострадавших от вражеского обстрела гражданского предприятия возросло до 11. Один из них в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы трое".

По данным Олега Синегубова, среди пострадавших – ребенок 16 лет.

Детали обстрела города – по ссылке.