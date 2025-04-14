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В Харькове полиция по ТЦК проверяют мужчин прямо в трамвае (ВИДЕО)

Харьковчане жалуются, что рейды ТЦК проходят в общественном транспорте

сегодня, 11:11
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Недилько Ксения

В сети появилось видео, на котором видно, как в трамвае представители ТЦК и полиции осуществляют проверку пассажиров-мужчин. Под видео говорится, что все это происходит в Харькове.

В Харькове полиция по ТЦК проверяют мужчин прямо в трамвае (ВИДЕО)

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Ходят по вагонам с планшетами, смотрят, кто в розыске, а кто нет. Кого находят – сразу задерживают. Дверь закрыта, все происходит на ходу", – пишут в местных каналах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в помещении Луцкого территориального центра комплектования и социальной поддержки на рабочем месте нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, речь идет о враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачака.

По информации местных СМИ, 11 апреля обнаружили тело мужчины в здании Луцкого ОМТЦК и СП по улице Теремновской. Полиция подтвердила смерть. По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин.

"Утром поступило сообщение в полицию об обнаружении тела мужчины без признаков жизни. На месте работали следственно-оперативная группа и эксперт. Телесные повреждения не обнаружены, предварительно установлено, что смерть наступила по естественным причинам", — сообщили в полиции.

Тело погибшего в Луцком ТЦК направили на судебно-медицинскую экспертизу для более детального выяснения обстоятельств смерти мужчины в военкомате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесском ТЦК отреагировали на скандальную информацию о смерти военного в территориальном центре комплектования.                                                                                          



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