В Харькове подросток нашел РПГ и выстрелил из него в мать и брата

Подросток из Харькова нашел в овраге возле "Экопарка" гранатомет, забрал его домой, а затем случайно выстрелил, ранив мать и брата.

Подросток выстрелил в мать из гранатомета

Об этом сообщает местное издание "Думка", ссылаясь на приговор Коминтерновского районного суда Харькова.

В Харьковском районе подросток нашел в парке "Фельдман Экопарк" настоящее военное взрывное устройство и, не сообщив о находке, привез его домой. Инцидент произошел 26 августа 2024 года в поселке Лесное. Парень обнаружил мешок с реактивной противотанковой гранатой РПГ-22 недалеко от автомобиля матери. Понимая, что это боевое оружие, он решил оставить его себе и спрятал в квартире.

Вечером того же дня, во время фотографирования на балконе с найденным РПГ, несовершеннолетний неосторожно задел спусковой механизм и случайно произвел выстрел. В результате его мать получила тяжелые травмы, а брат — повреждение средней степени тяжести.

Парень сразу вызвал скорую и полицию. В ходе следствия он признал свою вину и объяснил, что не собирался наносить вреда — хотел только похвастаться находкой.

Коминтерновский суд Харькова признал подростка виновным в незаконном хранении боевых припасов (ч.1 ст.263 УК Украины) и неосторожном нанесении тяжких телесных повреждений (ст.128 УК Украины). Ему назначены 3 года лишения свободы, но уволены с испытательным сроком на один год.

Кроме того, на обвиняемого и, при необходимости, его мать возложена обязанность возместить более 36 тыс. грн за судебные экспертизы.

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