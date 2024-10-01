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В Харькове почти праздник: в городе включили уличное освещение

В городе это знаково, потому что проблемы со светом в Харькове длятся более полугода

сегодня, 09:48
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Недилько Ксения

Харьков снова с уличным освещением. Со вчера в городе начали включать свет во дворах и на всех центральных магистралях. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментариев".

В Харькове почти праздник: в городе включили уличное освещение

Уличное освещение в Харькове. Фото: Суспильне Харьков

Он отметил, что затем будут зажигать фонари и в более отдаленных от центра районах.

"Это стало возможным благодаря отмене соответствующих ограничений со стороны правительства.

И надеюсь, что так будет продолжаться и последующие вражеские атаки не погрузят нас во тьму, как это было полгода назад, когда оккупант с марта по май целенаправленно уничтожал энергетические объекты по всей Украине", — отметил Терехов.

В Харькове почти праздник: в городе включили уличное освещение - фото 2
В Харькове почти праздник: в городе включили уличное освещение - фото 3
В Харькове почти праздник: в городе включили уличное освещение - фото 4

Фото: Суспильное Харьков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Кабмин разрешил включать свет в парках и кондиционеры

Кабинет министров утвердил распоряжение о внесении изменений в документ №510, которым запрещалось использовать кондиционеры воздуха, наружное освещение зданий и прилегающей территории до 31 декабря 2024 года.

Теперь же изменения внесли с датой – до 30 сентября 2024 года, то есть с сегодняшнего дня пользование кондиционерами и включать освещение – разрешается.

Также рекомендовалось обеспечить экономию электрической энергии в помещениях органов и учреждений, а также подчиненными им органами, предприятиями, учреждениями, организациями, в частности, путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории и освещения наружной рекламы; органам местного самоуправления ограничить освещение улично-дорожной сети и парков до 31 декабря 2024 года. Теперь новым распоряжением с 1 октября все эти мероприятия разрешаются.



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