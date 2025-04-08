В Харькове планировали убить Олега Синегубова: известно, кто это был

В Харькове мужчина убил военного, планировал убить главу ОВА и Дергачевской ГВА, а также совершил диверсии в городе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Харьковской областной прокуратуры. Прокурорами Харьковской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины по фактам совершения ряда преступлений.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что обвиняемый – уроженец г. Евпатория АР Крым. Мужчина имел много проблем с законом и был неоднократно судим. После 2015 года он переехал в г. Белгород РФ.

"Фигурант увлекался российской идеологией, потому попал в поле зрения вражеских спецслужб. Он заключил соглашение о сотрудничестве с представителями ФСБ РФ по выполнению на неоккупированной территории Украины задач, направленных на проведение подрывной деятельности", – говорится в сообщении.

По преступному плану, в феврале 2024 года фигурант прибыл в Харьков. Первой задачей от русских кураторов было убийство украинского военного. Вечером 5 марта фигурант выстрелил в его спину у одной из многоэтажек в Харькове. Военнослужащий скончался на месте.

В дальнейшем по собственной инициативе в интересах государства-агрессора агент совершил подрыв важных зданий в областном центре. Ночью 26 марта агент привел в боевую готовность и бросил в сторону администрации Шевченковского района ручную осколочную гранату М67, в результате срабатывания которой произошел взрыв. Согласно заключению экспертизы, материальный ущерб составил почти 2,5 млн гривен. Впоследствии он фигурант прибыл в подразделение межрайонной специализированной травматологической МСЭК в Харькове. Он прикрепил к входной двери помещения взрывное устройство. Конструкции двери были повреждены, а мужчина, как и в предыдущие разы, с места преступления скрылся.

Еще одной задачей было убийство начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко. Фигурант изучал образ жизни чиновника, маршруты передвижения и места посещения. В октябре 2024 года, сделав радиоуправляемое взрывное устройство, он отправился в г. Дергачи и заложил путем крепления фиксирующим элементом в виде магнита взрывчатку под кузов авто должностного лица. К счастью, глава МВА, увидев взрывчатку, оперативно обратился в правоохранительные органы, спасши свою жизнь.

В дальнейшем фигурант планировал совершить убийство начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. По плану мужчина должен был совершить подрыв транспортного средства, которым пользуется руководитель ХОВА, за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. долларов США.

Однако понимая, что украинские правоохранители уже разыскивают его, фигурант "поставил на паузу" убийство.

Кроме того, агент успел поджечь два военных автомобиля в Харькове.

Правоохранители отслеживали его движение и в конце октября 2024 разоблачили фигуранта в электричке, когда он пытался выехать из Харькова и "залечь на дно". Фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Обвиняемого будут судить в Дзержинском районном суде г. Харьков. Максимальное наказание, угрожающее агенту, – пожизненное лишение свободы.

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