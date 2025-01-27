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В Харькове открыли вторую подземную школу: Терехов сообщил щемящую правду

В школе еще будет завершен второй этап строительства

сегодня, 16:02
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Недилько Ксения

Сегодня в Харькове открыли вторую подземную школу. Уже сейчас здесь учится 750 детей, а когда завершат вторую очередь строительства, школа примет почти тысячу учеников. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В Харькове открыли вторую подземную школу: Терехов сообщил щемящую правду

Игорь Терехов в подземной школе. Фото: Харьковский городской совет

В школе продумано все до мелочей: сделали классы более просторными, коридоры — шире, обустроили инклюзивную и ресурсную комнаты, чтобы было удобно и детям, и учителям.

"Но есть что-то важнее цифр и технических решений — это атмосфера. Сегодня один мальчик сказал: "Здесь лучше, чем дома". Поначалу я не понял, как это можно воспринимать. Но потом осознал, что, пожалуй, это все-таки высшая похвала. Значит, мы создали место, где дети ощущают себя защищенными и счастливыми.

В то же время есть и щемящая правда. Здесь учатся дети, которые уже заканчивают начальную школу, но видят друг друга вживую впервые. Ковид и война забрали у них возможность нормальной учебы. Поэтому это и радостно, и грустно... Но самое важное, что теперь они вместе", – отметил мэр Харькова.

Школа построена по самым высоким стандартам безопасности благодаря финансированию от правительства Тайваня и поддержке международных партнеров.

"Мы продолжаем работать над расширением сети таких безопасных пространств. В подземных школах и метро сейчас учатся более 6 тысяч детей. И каждый наш шаг – это об их безопасности, развитии, образовании. Об их мечтах и будущем, которое мы не имеем права им не дать", – подчеркнул городской голова.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харькове на Салтовке построят самую дорогую подземную школу: стоимость материалов завышена в разы. Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета заключил соглашение с частным предприятием "Строительная фирма "Промтекс" на строительство подземной школы за 160,7 млн грн."

Об этом Харьковскому антикоррупционному центру стало известно с сайта Prozorro. Речь идет о строительстве защитного сооружения на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке. Ожидаемая стоимость работ была 163,89 млн грн, но в ходе торгов цена уменьшилась на три миллиона гривен. Это будет самая дорогая подземная школа как в Харькове, так и области.

В Харькове открыли вторую подземную школу: Терехов сообщил щемящую правду - фото 2
В Харькове открыли вторую подземную школу: Терехов сообщил щемящую правду - фото 3
В Харькове открыли вторую подземную школу: Терехов сообщил щемящую правду - фото 4





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