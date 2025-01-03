В Харькове на Салтовке построят самую дорогую подземную школу: стоимость материалов завышена в разы

Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета заключил соглашение с частным предприятием "Строительная фирма "Промтекс" на строительство подземной школы за 160,7 млн грн."

Игорь Терехов в метрошколе. Фото: Факты ICTV

Об этом Харьковскому антикоррупционному центру стало известно с сайта Prozorro.

Речь идет о строительстве защитного сооружения на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке. Ожидаемая стоимость работ была 163,89 млн грн, но в ходе торгов цена уменьшилась на три миллиона гривен.

Это будет самая дорогая подземная школа как в Харькове, так и области.

Стоит отметить, что строительство первой подземной школы в Индустриальном районе стоило менее 60 миллионов гривен (то есть в 2,5 раза меньше). Вдвое меньше обошлась и вторая подземная школа в Харькове.

Единственным участником торгов стало ЧП "Строительная фирма "Промтекс", активно получающее подряды как в городе, так и в области.

"Промтекс" входит в Консорциум "Билдинг Груп" вместе с ООО "Спецстроймонтаж-Украина" бывшего нардепа Анатолия Денисенко, ООО "Индастриал Билдинг Груп" и ООО "Инкам-Билдинг" Станислава Киевца.

Основателем ЧП "Строительная фирма "Промтекс" долгое время был Станислав Бровин, сейчас на 50% соучредительницей указана Ирина Ярован. Подписантом является Сергей Петрулянис, который и являлся руководителем консорциума. Напомним, что Денисенко является бенефициаром еще одного из крупнейших застройщиков города – компании Авантаж.

Что касается сметы, то в ней есть интересные позиции. К примеру, для подземной школы хотят закупить бельгийскую искусственную траву по 877 грн за кв. м (очевидно, для футбольного поля), хотя в магазинах такая трава стоит от 200 грн за квадратный метр.

Швейцарскую мембрану ПВХ прописали по 852 грн. за квадратный метр, хотя мембрану из Швейцарии можно приобрести от 350 грн. за кв. м.

Обычный цемент М 400 в смете указан по 8 гривен за килограмм, хотя по частям в Харькове цена 5 грн за кило. Стоимость ремонтной смеси Sika Mono Top 412 завышена вдвое: при рыночной цене 74 грн. за килограмм в смете прописали по 151 грн. за кг.

По 12,6 грн за килограмм в смете заложили штукатурку Ceresit CT-24. Для сравнения, в "Эпицентре" такая штукатурка стоит 7,08 грн за килограмм.

Есть переплаты и по части оборудования. Вот яркий пример: в смете цена вводно-распределительного 400 А устройства указана 490 000 грн. Устройство с аналогичными параметрами можно приобрести в четыре раза дешевле.

Цены завышены даже на простом компьютерном мониторе: в магазине есть по 9000 грн, но его в смете вписали за 13 000 грн.

Это далеко не полный перечень завышенных в этой смете цен, отмечают в ХАЦ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов "на праздники" нет. К реке Оскол армия России пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызового (севернее). В районе Двуречной они постоянно проводят попытки перехода, при этом довольно дерзкие — на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой. Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.