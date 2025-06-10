В Харькове на ремонт сквера потратят 37 миллионов гривен: военный предлагает лучший вариант

Коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой" объявило торги на 37,8 млн грн по капитальному ремонту сквера у "Вечного огня" и благоустройству прилегающей территории по ул. Университетской, 16. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro, пишет Харьковский антикоррупционный центр.

Сквер в Харькове. Фото: ХАЦ

Аукцион запланирован на 23 июня, а ремонт должен быть выполнен до конца года.

Стоит отметить, что ремонтные работы в сквере у Вечного огня продолжаются уже несколько недель.

В техническом задании ремонта прописаны подготовительные, демонтажные (демонтаж бортовых камней, тротуарной плитки площадью 1045 кв.м.), земляные работы, переложение плитки, бортовых камней, устройство тактильной плитки, озеленение (устройство покрытия из синтетической травы, рулонный газон площадью 1760 кв. м). Также планируется поставить две бетонные лавы, сделать инженерные сети и поремонтировать чашу (подсветка, декоративная металлическая панель, стеклянное ограждение), установить забор, смонтировать электроосвещение. В планах – ремонт поливочного водопровода, дождевой канализации, подземных газопроводов и установка газотопочного устройства "Вечный огонь".

В феврале 2025 года "Харьковзеленстрой" заключил договор с ООО "РС Инженеринг" на 1,48 млн грн на разработку проектной документации на капитальный ремонт этого сквера и благоустройства прилегающей территории по ул. Университетская, 16.

Харьковский журналист Павел Федосенко, мобилизовавшийся в ряды НГУ, отмечает, что тратить почти миллион долларов во время войны на сквер – это преступление.

"А еще это, конечно, история выборов. Потому что в Харькове до сих пор существует спрос на "это красиво" и "пластиковые цветы помогают не сойти с ума". И я уверен, что некоторые до сих пор охотнее проголосуют за клумбы, чем за дроны. Но ведь бл*ть. Хочешь привлекать электорат – так почему не делать это с пользой для города? Почему, например, не вложить эти деньги в защиту Харькова? Закупить крылья, которые могут сбивать "Шахеды", за городские средства обучать операторов из числа ПВОшников и всех желающих, возможно — даже создать какое-то "муниципальное" ДФТГ именно под эти задачи (это же лучше, чем в**бывать миллионы в коммунальный футбольный клуб, нет?). И я прямо уверен, что люди не будут против. Банально потому, что для многих фронт – он где-то там далеко, а летящий тебе на голову "Шахед" – к сожалению, каждый день очень близко", – пишет Федосенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после обстрела 7 июня в Харькове до сих пор ищут людей под завалами.