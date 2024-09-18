В Харькове на ремонт моста влюбленных потратят миллионы гривен: что планируют сделать

В Харькове планируют отремонтировать мост влюбленных – планируют потратить более 5 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра.



Закупку стоимостью 5,28 млн грн объявило коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой". Заказали текущий ремонт металлических элементов пешеходного моста через реку Харьков по Нетиченской набережной в сквере "Стрелка".

"Аукцион состоится 23 сентября, а работы по ремонту должны завершить до конца года. Во время ремонта планируют покрасить стальные балки и трубы моста, сделать обрамление бетонной лестницы, устроить дощатые покрытия, облицовывать стены гранитными плитами”, — сообщили в ХАЦ.

В июле этого года заказывали проект по этим ремонтным работам стоимостью 51 тыс. грн.

В 2021 году был заключен договор на капитальный ремонт этого моста стоимостью 3 млн грн, но был расторгнут: сроки ремонта были указаны до конца 2022 года, а в связи с полномасштабным российским вторжением ремонт был невозможен.

В 2019 году за 7,1 млн. грн. сделали подсветку для этого моста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области закупили бензин и дизельное топливо по завышенным ценам.

28 мая 2024 года управление полиции охраны в Харьковской области заключило с ООО "Инком Финанс" два договора на общую сумму в 26,92 млн грн. Речь шла о поставках бензина и дизельного горючего.

Согласно условиям, общество должно поставить до конца года 269 000 литров бензина А-95 и 186 000 литров дизтоплива. Сколько переплатили на горючем в Харькове читайте по ссылке.



