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В Харькове на ремонт моста влюбленных потратят миллионы гривен: что планируют сделать

Что планируют отремонтировать в Харькове

сегодня, 09:38
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Кречмаровская Наталия

В Харькове планируют отремонтировать мост влюбленных – планируют потратить более 5 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра.

В Харькове на ремонт моста влюбленных потратят миллионы гривен: что планируют сделать

Закупку стоимостью 5,28 млн грн объявило коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой". Заказали текущий ремонт металлических элементов пешеходного моста через реку Харьков по Нетиченской набережной в сквере "Стрелка".

"Аукцион состоится 23 сентября, а работы по ремонту должны завершить до конца года. Во время ремонта планируют покрасить стальные балки и трубы моста, сделать обрамление бетонной лестницы, устроить дощатые покрытия, облицовывать стены гранитными плитами”, — сообщили в ХАЦ.

В июле этого года заказывали проект по этим ремонтным работам стоимостью 51 тыс. грн.

В 2021 году был заключен договор на капитальный ремонт этого моста стоимостью 3 млн грн, но был расторгнут: сроки ремонта были указаны до конца 2022 года, а в связи с полномасштабным российским вторжением ремонт был невозможен.

В 2019 году за 7,1 млн. грн. сделали подсветку для этого моста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области закупили бензин и дизельное топливо по завышенным ценам.

28 мая 2024 года управление полиции охраны в Харьковской области заключило с ООО "Инком Финанс" два договора на общую сумму в 26,92 млн грн. Речь шла о поставках бензина и дизельного горючего.

Согласно условиям, общество должно поставить до конца года 269 000 литров бензина А-95 и 186 000 литров дизтоплива. Сколько переплатили на горючем в Харькове читайте по ссылке.




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Источник: https://anticor-kharkiv.org/our-work/kharkiv-vytratyt-ponad-p-iat-milyoniv-hryven-na-potochnyy-remont-mostu-zakokhanykh/
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