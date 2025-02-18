В Харькове на разработку сайта горсовета потратят более 1,7 миллиона гривен

Харьковский горсовет планирует заключить договор с ООО “Мемо. ЮА" на 1,7 млн грн на разработку своего официального вебсайта. Об этом Харьковскому антикоррупционному центру стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В результате аукциона, на который подали 4 предложения, стоимость договора может быть снижена на 1 млн. грн. от ожидаемого.

Киевское ООО “Мемо. ЮА" была создана в 2020 году, владельцем и руководителем является Владимир Тихонов. Эта фирма уже делала сайт харьковским чиновникам: в 2024 году за 85 000 грн был разработан сайт департамента градостроительства и архитектуры горсовета.

В технических требованиях сайта горсовета указано, что сайт должен быть украинским и английским версиями (по умолчанию язык отображения интерфейса – украинский), с возможностью добавления нового языка. Требования к производительности сайта: должен стабильно работать при 1000 одновременно подключенных пользователях, отображать любую форму не дольше 5 секунд, а любой документ не дольше 30 секунд. На новую версию сайта должно переехать содержимое старого. Исходя из документации, интерфейс сайта не будет сильно отличаться от существующего сейчас. Остается раздел “общественных петиций” обращение к городскому голове. Кроме того, на новом планируется публиковать нормативные документы и протоколы заседаний исполнительных органов власти. В двух разделах будет опубликована информация "о жизни и карьере городского головы Харьковского городского совета: описание образования, профессионального опыта, полученных наград и достижений, возможность просмотра фотографий, видеоматериалов и других релевантных материалов, касающихся деятельности городского головы".

В течение 12 месяцев с даты подписания акта о выполнении работ подрядчик должен бесплатно сопровождать сайт: исправлять ошибки и сбои в работе вебсайта.

В документах, предоставленных ООО “Мемо. ЮА”, указано, что фирма разрабатывала сайты для Национальной филармонии Украины (стоимость – 268 660 грн), управление образования Шевченковской райгосадминистрации города Киева (стоимость – 186 000 грн), государственного предприятия “УДИН “Изотоп” (стоимость на тивная Европа” Украинского культурного фонда.

В комментарии ХАЦу спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что имеющийся сейчас сайт разрабатывался еще в 2012 году, морально устарел, не выдерживает атак и сбоит.

"Сайт морально устаревший был еще до полномасштабной войны, и мы планировали в 2022 году делать новый сайт. Но в результате вторжения россиян разработка нового сайта пошла на второй-третий план. Во время полномасштабки не хватало от этого сайта надежности, в плане безопасности. Бывали дни, когда отражали несколько десятков тысяч атак фактически вручную. Сайт часто "ложится". Реально проблема с модулем петиций, который делался одним из последних и не по современным параметрам. Исходя из вопросов безопасности – его нужно менять. Петиции на новом сайте, конечно, будут, они там должны быть согласно нормам законодательства”, – говорит Сидоренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Харьковский горсовет объявил закупку на 2,66 млн грн по размещению и продвижению на радиостанциях информационных материалов со своего официального сайта.