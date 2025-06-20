В Харькове мужчина бежал из ТЦК и выпал из окна третьего этажа

В Харькове военнообязанный мужчина пытался сбежать из здания одного из районных ТЦК и выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского ОТЦК и СП.

В Харькове из окна здания ТЦК выпал мужчина

Отмечается, что событие произошло ночью, когда мужчина пытался сбежать из здания, однако по собственной неосторожности выпал из окна административного здания.

В результате падения гражданин получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы.

"Пострадавшему немедленно была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, которая оперативно доставила его в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от исполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", – отмечают в ОТЦК и СП Харькова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко подал законопроект об уголовной ответственности за применение физической силы сотрудниками ТЦК.

В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей уголовную ответственность за:

1. Не вызов или несвоевременный вызов скорой во время его пребывания в помещении и на территории ТЦК.

2. Применение физической силы или уничтожение или повреждение имущества должностным лицом или военным ТЦК при осуществлении мобилизационных мероприятий по отношению к гражданам.

3. Угрозу убийством или причинению телесных повреждений или побоев, должностным лицом или военным ТЦК при совершении мобилизации.