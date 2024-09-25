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В Харькове могут быть еще люди под завалами (ФОТО)

Продолжаются поисково-спасательные работы на месте прилета фугасной авиабомбы

сегодня, 11:03
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Недилько Ксения

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания российской бомбы по жилому дому. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

В Харькове могут быть еще люди под завалами (ФОТО)

Спасательно-поисковые работы в Харькове. Фото: ГСЧС Украины

Сейчас известно о 25 пострадавших на этой локации и 1 погибшей женщине.

Предварительно под завалами может находиться тело еще одной погибшей.

Спасатели продолжают разбирать разрушенные строительные конструкции.

Привлечены 9 единиц техники и 44 человека личного состава ГСЧС, а также 18 единиц коммунальной техники и 57 работников.

По данным Харьковской ОВА, 12 пострадавших остаются в больницах после обстрела Харькова 24 сентября.

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Другие получили лечение амбулаторно.


В Харькове могут быть еще люди под завалами (ФОТО) - фото 2
В Харькове могут быть еще люди под завалами (ФОТО) - фото 3
В Харькове могут быть еще люди под завалами (ФОТО) - фото 4
В Харькове могут быть еще люди под завалами (ФОТО) - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

24 сентября с 15:20 по 15:40 вооруженные силы россии нанесли массированные удары из тактической авиации по Харькову. В Киевском районе города авиационный боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести. В Киевском районе правоохранители обнаружили еще одно попадание по открытому земельному участку.

Немышлянский район: зафиксировано попадание авиабомбы по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

В Салтовском районе авиабомба попала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку: ранен мужчина.

Также в Шевченковском районе города авиабомба попала в лесополосу. По предварительным данным, по Харькову были нанесены шесть ударов ФАБ-250/500 с УМПК.



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