В Харькове и области на время приостанавливают выключение света: в чем причина

В Харькове и области не будет отключений электроэнергии для бытовых потребителей до тех пор, пока не будут возобновлены поставки отопления и горячей воды. Об этом 26 декабря сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Вчера были достигнуты важные договоренности с участием премьер-министра и профильных министерств по снятию лимитов энергопотребления на территории Харькова и области. Это значит, что на данный момент отключение электроэнергии для жителей не планируется, пока не возобновится полноценное теплоснабжение и поставка горячей воды". Такой шаг является принципиальной позицией правительства, стремящегося поддержать жителей Харькова в это сложное время", – отметил Синегубов.

Он также пояснил, что даже несмотря на то, что температура на улице уже может быть плюсовой, в квартирах люди часто чувствуют холод, особенно это касается семей с маленькими детьми, пожилыми людьми или особыми потребностями. В таких условиях, чтобы обеспечить комфорт и безопасность, люди будут вынуждены использовать электроприборы, такие как обогреватели и кондиционеры, для поддержания теплой температуры в домах. Однако важно учитывать, что хотя извне может быть теплее, в условиях пониженного теплоснабжения в квартирах все равно может быть недостаточно тепла, поэтому использование дополнительных приборов становится необходимым.

В этой связи, Синегубов подчеркнул, что жители должны использовать электроэнергию экономно. Подключение большого количества приборов одновременно может привести к перегрузке электрических сетей, не рассчитанных на такую нагрузку. Это важно, учитывая, что инфраструктура требует времени для восстановления, и загрузка сетей должна оставаться в пределах допустимых норм.

Несмотря на это, возможны временные отключения электроэнергии из-за аварийных или плановых работ.

Портал "Комментарии" ранее писал, что кафиры ударили по Купянскому району Харьковской области . Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.