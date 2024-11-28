В Харькове хотят потратить почти полмиллиона на тюльпаны



















Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие "Госпром" заключило 18 ноября договор на 419 156 гривен с ФЛП Горбунов Алексей Михайлович относительно посадки луковиц тюльпанов (озеленение клумб № 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14). Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro, пишет Харьковский антикоррупционный центр.

Госпром в Харькове. Фото из открытых источников

К концу 2024 года планируется высадить 12 500 луковиц тюльпанов из Нидерландов. Стоимость одной луковицы составляет 33 грн.

За время полномасштабной войны Госпром уже потратил на цветы 400 000 гривен в 2023 году на высадку тюльпанов возле Госпрома потратили 280 тыс. грн, а в 2022 — 116,5 тыс. грн. Если этот тендер состоится, тюльпановые расходы составят более 800 000 грн. И каждый раз луковицы сажают зимой. В прошлом году директор “Госпрома” пытался объяснить ХАЦу, почему они тратят сумасшедшие средства на многолетние растения.

Напомним, здание "Госпрома" было повреждено 28 октября прямым попаданием авиабомбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов

Харьков получил в подарок 72 тысячи луковиц тюльпанов от Нидерландско-украинской торговой палаты (NUCC). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

Их распределили между коммунальными предприятиями, которые ухаживают за цветниками. Так, специалисты СКП "Харьковзеленстрой" уже готовят свою часть посевного материала. Тюльпаны высадят на клумбах по всему городу, в частности, в отдаленных районах. Передача гуманитарной помощи состоялась при содействии украинско-нидерландского фестиваля тюльпанов.