В Харькове группа людей напала на бус ТЦК с мобилизованными

Группа людей перегородила дорогу транспортному средству, перевозившему мобилизованных лиц. Из гражданских автомобилей вышли двое мужчин и женщина. У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Сообщение о происшествии поступило в полицию 13 января в 20:10.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей, очевидцев происшествия, полицейские оперативно установили личность одного из нападавших. Ему 49 лет. В транспортном средстве мужчины обнаружен и изъят стартовый пистолет и патроны к нему. Также полицейские изъяли автомобиль злоумышленника. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовные производства ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в марте 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, отменивший статус "ограниченно пригодный к военной службе". Теперь те, кто имел этот статус, должны пройти повторное медицинское освидетельствование для определения своей пригодности к службе. Иллюстративное фото Об этом сообщили в Волынском ТЦК и СП. Согласно изменениям в законодательстве, статус "ограниченно подходящий" больше не применяется. Чтобы определить актуальное состояние вашей пригодности к военной службе, необходимо пройти повторное медицинское освидетельствование в ВЛК до 5 февраля 2025 года.