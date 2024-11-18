В Харькове готовили теракты и взорвали авто с военным ВСУ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу российской военной разведки (более известной как гру). Злоумышленники совершали теракты в прифронтовом городе и шпионили за подразделениями Сил обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

В июне этого года фигуранты взорвали авто военнослужащего ВСУ. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.

Для совершения теракта фигуранты отследили парковку машины в Харькове и заложили под нее самодельное взрывное устройство.

По данным контрразведки СБУ, в состав вражеской ячейки входило четверо местных жителей: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных.

Деятельность группы координировал боевик "спецназа днр", воюющий против Украины на восточном фронте и сотрудничающий с российской игрой.

По его указанию, после подрыва автомобиля украинского воина, агенты готовили следующий теракт против Сил обороны.

Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее обустроенном тайнике.

Одновременно фигуранты получили задачу отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, перевозивший военную технику ВСУ на передовую.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления российской агентуры и задержала всех четырех участников группы.

Один из фигурантов был задержан "на горячем" в лесополосе, где он пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством.

Другие агенты задержаны по адресам их проживания. В ходе обысков у них изъята взрывчатка, а также мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Также решается вопрос дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.



