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В Харькове готовили теракты и взорвали авто с военным ВСУ

СБУ обезвредила в Харькове оперативно-боевую группу российской гру, которая взорвала авто с воином ВСУ и готовила новые теракты

18 ноября 2024, 12:38
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Недилько Ксения

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу российской военной разведки (более известной как гру). Злоумышленники совершали теракты в прифронтовом городе и шпионили за подразделениями Сил обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

В Харькове готовили теракты и взорвали авто с военным ВСУ

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

В июне этого года фигуранты взорвали авто военнослужащего ВСУ. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.

Для совершения теракта фигуранты отследили парковку машины в Харькове и заложили под нее самодельное взрывное устройство.

По данным контрразведки СБУ, в состав вражеской ячейки входило четверо местных жителей: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных.

Деятельность группы координировал боевик "спецназа днр", воюющий против Украины на восточном фронте и сотрудничающий с российской игрой.

По его указанию, после подрыва автомобиля украинского воина, агенты готовили следующий теракт против Сил обороны.

Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее обустроенном тайнике.

Одновременно фигуранты получили задачу отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, перевозивший военную технику ВСУ на передовую.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления российской агентуры и задержала всех четырех участников группы.

Один из фигурантов был задержан "на горячем" в лесополосе, где он пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством.

Другие агенты задержаны по адресам их проживания. В ходе обысков у них изъята взрывчатка, а также мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Также решается вопрос дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.


В Харькове готовили теракты и взорвали авто с военным ВСУ - фото 2
В Харькове готовили теракты и взорвали авто с военным ВСУ - фото 3
В Харькове готовили теракты и взорвали авто с военным ВСУ - фото 4
В Харькове готовили теракты и взорвали авто с военным ВСУ - фото 5
В Харькове готовили теракты и взорвали авто с военным ВСУ - фото 6



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