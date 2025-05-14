В Харькове Госпром потратит на клумбу почти миллион гривен

Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие "Госпром" заключило договор на 985 500 грн. с ФЛП Горбунов Алексей Михайлович по озеленению клумб №3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, по адресу: пл. Свободы, 5. Об этом Харьковскому антикоррупционному центру стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Обстрелянное здание Госпрома в Харькове

Работы по озеленению должны быть сделаны до 27 июня этого года. Следует заметить, что договор Госпром не загрузил, так что узнать, что именно подразумевается под “озеленением клумб”, невозможно.

Отмечается, что в ноябре 2024 ХАЦ сообщал, что "Госпром" заключил договор на 419 156 гривен с тем же ФЛП Горбунов Алексей Михайлович относительно посадки 12 500 луковиц тюльпанов (озеленение клумб № 3, 6, 7, 10, 1, 12, концу 2024 года. Но проплат по этому договору в системе использования публичных средств "spending" не было.

Если не считать два последних договора, за время полномасштабной войны Госпром потратил на годовалые цветы 400 000 гривен. В 2023 году директор Госпрома пытался объяснить ХАЦу, почему они тратят сумасшедшие средства на растения, которые на самом деле многолетники.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 28 октября прошлого года вечером враг ударил по центру Харькова ФАБ-500. Прямое попадание было зафиксировано в здание Госпрома.

"Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.