В Харькове горсовет потратит более 2,5 миллионов гривен на свой пиар на радио

Харьковский горсовет объявил закупку на 2,66 млн грн по размещению и продвижению на радиостанциях информационных материалов со своего официального сайта. Об этом Харьковскому антикоррупционному центру стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

За эти средства планируется выкупить 624 000 секунд радиоэфира (15 600 выходов информационных материалов по 40 секунд каждый) на таких радиочастотах: 91,2 МГц, 101,5 МГц, 104,0 МГц, 105,2 МГц, 88,0 МГц, 8 9 МГц, 90,0 МГц, 102,4 МГц. На всех 10 радиостанциях по 1560 выходов.

Аукцион должен пройти 17 февраля.

В 2024 году горсовет аналогично за 2,6 млн грн заказывал 15 600 выходов на 10 радиостанциях.

В прошлом году было потрачено 12 млн грн на продвижение и размещение материалов с сайта в телеэфире, на радио и онлайн-медиа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что исполнительный комитет Харьковского городского совета 7 февраля принял решение о введении в эксплуатацию местной автоматизированной системы централизованного оповещения Харькова.

Согласно решению система прошла все необходимые испытания и готова к использованию по назначению. В Харькове в ближайшее время отключат старые сирены — в городе должна заработать система раздельных тревог, сообщил руководитель департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

"В ближайшее время ожидаем отключения старых сирен, а также финального решения от Генерального штаба и ГСЧС по старту дифференцированных тревог по городу Харькову", — говорит чиновник.

Напомним, новая система оповещения разделит сигналы тревоги для города и области. Это позволит уменьшить количество тревог в городе и создать более комфортные условия для работы бизнеса, в частности торговых центров, банков и других учреждений. Она имеет несколько источников питания, снабжена резервными каналами связи и оборудована голосовыми сообщениями, позволяющими конкретизировать тип угрозы для города.