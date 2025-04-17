В Харькове до лета не будет воды: что известно

В некоторых частях Киевского, Салтовского и Слободского районов временно прекращено горячее водоснабжение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

В Харькове не будет воды до лета

Это связано с началом подготовительных работ КП "Харьковские тепловые сети" к следующему отопительному сезону.

Так, горячее водоснабжение прекращено:

- в 49 домах Киевского района – до 16 мая;

- в 202 домах Салтовского района – до 16 мая;

- в 9 домах Слободского района – до 14 июня.

Как сообщили на предприятии, в случае выполнения работ с опережением графика услуга будет возобновлена раньше.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харькове возле оперного театра установили декорации к Пасхальным праздникам. Одна из них – это большой пояс, который вечером подсвечивается гирляндами. Однако горожане заметили, что светящиеся на декорациях цвета гирлянд – белый, красный и синий – цвета российского флага. Пока официальных объяснений на этот счет не было.

Также "Комментарии" писали, что 16 апреля с 21:15 до 22:00 российские военные совершили комбинированную атаку по г. Изюм Харьковской области. За указанное время враг нанес удары двумя ракетами и пятью беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, учебное заведение. Ранения получили пять человек: две женщины, двое мужчин и девочка 7 лет. Еще две жительницы испытали острый шок. Предварительно установлено, что для атаки российская армия применила БПЛА "Герань-2". Тип ракет, которыми оккупанты обстреляли город, устанавливается.