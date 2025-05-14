В Харькове девушку затравили на работе через украинский язык (ВИДЕО)

В Харькове девушка пожаловалась в соцсетях на то, что почувствовала буллинг за то, что общалась на украинском языке. Она рассказала, что работает в одном из ресторанов города, где весь коллектив общается на русском.

Скриншот из видео

Девушка сообщила, что перешла на суржик, из-за чего в коллективе начали ее травить, и сказали, что она должна сначала выучить язык, а только потом пытаться что-то говорить.

Когда девушка сделала им замечание, что они все общаются на русском, то услышала:

"Русский язык в Харькове, это не русский, а харьковский язык, а ты со своим суржиком позоришь мову".

После этого буллинг не закончился, и каждый раз, когда девушка обращалась к кому-то из коллег, то слышала подобные травли.

Также она заметила, что эти моменты ей дали почувствовать, как люди могут чувствовать себя в оккупации, когда из-за твоего языка с тобой отказываются общаться и игнорируют тебя.

Девушка отметила, что "харьковский язык" мог быть в 2022 году, когда харьковчанам и всем жителям русскоязычных городов было не до изучения языка или сознательного перехода, а были лишь мысли как бы выжить. А сейчас на третий год полномасштабной войны уже пора переходить на украинский.

18+ Осторожно, видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова осудил действия ТЦК по отношению к учителю, имеющему бронирование. Несколько дней назад соцсети облетело шокирующее видео, на нем работник одного из терцентров комплектования Харькова бьет мужчину возле автомата с водой.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, пострадавший – это харьковчанин, учитель истории, прав человека и "Защиты Отечества". Классный управляющий 8 класса.

"Мужчина, имевший законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликта и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение", — сказал он.