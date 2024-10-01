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В Харькове частично снесут дом, в который попал вражеский КАБ

В дом попала управляемая авиабомба врага

сегодня, 11:50
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Недилько Ксения

Жилую многоэтажку в Киевском районе Харькова, которая подверглась атаке 24 сентября, придется частично снести.

В Харькове частично снесут дом, в который попал вражеский КАБ

Обстрелянный дом. Фото из открытых источников

Как сообщил городской голова Игорь Терехов сегодня, 1 октября, в эфире национального телемарафона, там зафиксированы серьезные разрушения, поэтому было принято решение об восстановлении и частичном сносе дома.

"После вражеских обстрелов приходится многое отстраивать, в частности, сразу закрывать контуры, чтобы исключить попадание осадков внутрь. Дома, которые сильно повреждены, нельзя сразу полностью восстановить. Но, несмотря на все трудности, городские власти делают все возможное, чтобы все же отстроить то, что разрушил российский агрессор", — отметил мэр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

24 сентября с 15:20 по 15:40 вооруженные силы россии нанесли массированные удары из тактической авиации по Харькову. В Киевском районе города авиационный боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести. В Киевском районе правоохранители обнаружили еще одно попадание по открытому земельному участку.

Немышлянский район: зафиксировано попадание авиабомбы по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

В Салтовском районе авиабомба попала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку: ранен мужчина. Также в Шевченковском районе города авиабомба попала в лесополосу. Ужасные фото по ссылке.



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