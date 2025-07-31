В Харькове целый дом атаковали муравьи: что обнаружили в одной из квартир

В Харькове на Салтовке жители квартиры разводили экзотических животных. Соседи написали коллективное обращение жильцов многоквартирного дома по ул. Гвардейцев-Широнинцев, 79-г на имя городского головы Игоря Терехова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

В Харькове целый дом атаковали муравьи: обнаружили в одной из квартир

Согласно обращению, жильцы этой квартиры разводили пауков-птицеедов, сверчков, червей и змей для продажи. Также во всех других квартирах подъезда появились муравьи.

Администрация Салтовского района совместно с представителями полиции провела ряд мероприятий и проверок в доме. Были обнаружены нарушения, которые создавали угрозу здоровью жителей и существенно нарушали условия проживания соседей.

"Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в этой квартире проживает малолетний ребенок, что может свидетельствовать о ненадлежащем его содержании. Приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений. Ситуация находится на контроле", – отметили в райадминистрации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что команда спасения животных города Киева Kyiv Animal Rescue Group (KARG) сообщила, что на мусорнике в Печерском районе нашли паука-птицееда. Огромный паук размером с ладонь находился в террариуме, и, вероятно, кто-то его выбросил во время переезда.

KARG в социальных сетях сообщили, что паука-птицееда оставили в Киеве. После обнаружения экзотического существа, неравнодушные пытались найти новый дом для паука, однако другие хотели забрать террариум, в котором жило животное.

"На мусорнике в Печерском районе нашли паука-птицееда в террариуме. Кто-то просто оставил его на произвол судьбы. Пока неравнодушные жители искали, куда его пристроить, другие уже пытались украсть у него единственное, что осталось — террариум", — говорится в сообщении команды спасения животных.