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В Харькове будет звучать «новая» тревога: что говорят власти

Воздушную тревогу хотят объявлять только для города, отдельно от области

4 декабря 2024, 09:44
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Недилько Ксения

Сегодня в 13:30 в Харькове будут тестировать новую децентрализованную систему оповещения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

В Харькове будет звучать «новая» тревога: что говорят власти

Иллюстративное фото

"Звук этой системы будет отличаться от обычного сигнала воздушной тревоги, к которой, к сожалению, мы уже привыкли за последние три года. Продолжится проверка 4 минуты.

Призываем всех сохранять спокойствие и не волноваться – это будет плановая учеба", – отметили в горсовете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"В Харькове тревога звучит несколько десятков часов" – Терехов рассказал о дифференциации

"Мы прошли уже больше половины пути, чтобы такую систему разработать. Бывают случаи, когда тревога длится, например, пятьдесят часов. Так жить невозможно. Ведь, во-первых, люди привыкают к этому, и уж совсем не реагируют на воздушные тревоги. Во-вторых, в некоторых учреждениях, например, в банках, просто запрещено работать, когда звучит воздушная тревога. И в это время люди не могут пользоваться услугами банка. Это мощное давление на людей", — отметил Игорь Терехов.

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"Мы понимаем, как дифференцировки тревог важны для бизнеса и образования. Но не забывать, что скорость полета ракеты 20-30 секунд из Белгородщины в Харьков. У нас за одну минуту ракета пролетает над всей областью. Скорость КАБов, безусловно, медленнее, но … Мы, как военная администрация, подняли эти вопросы и подали на обсуждение, но это – ответственность Минобороны и Генерального штаба. Сейчас вопрос заходит в обработку, но дать 100% гарантии, что на КАБы, что на ракеты, взять на себя ответственность и дифференцировать, куда летит – на Купянск или Волчанск – вряд ли кто-то возьмет на себя такую ответственность. Возможно, в дальнейшем найдут все же какое-нибудь решение, которое позволит дифференцировать тревоги", — отметил Иванов.



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