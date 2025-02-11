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В Харькове более 200 миллионов собираются потратить на восстановление дома

Сотни миллионов пойдут на восстановление дома на Северной Салтовке

сегодня, 08:54
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Недилько Ксения

Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета объявил два тендера на ремонт дома по улице Натальи Ужвий, 72, пострадавшего от вооруженной агрессии РФ.

В Харькове более 200 миллионов собираются потратить на восстановление дома

Северная Салтовка в Харькове

Об этом Харьковскому антикоррупционному центру стало известно с сайта Prozorro.

Речь идет об аварийно-восстановительных работах многоквартирного жилого дома по ул. Ужвий Натальи, 72, где есть два балансодержателя — ЖК "ФЛОРА-12" и ЖК "ФЛОРА-13".

Восстановление ЖК “ФЛОРА-13” – это ремонт в подъездах №№ 1-3. Стоимость работ оценили в 115,7 млн. грн.

Восстановление ЖК "ФЛОРА-12" – это ремонт в подъездах №№ 4-6. Стоимость работ оценили в 106,7 млн. грн.

Проектом предусматривается восстановление частично разрушенных вертикальных несущих элементов, конструкций перекрытия, лестницы, полов, перегородок, заполнение оконных и дверных проемов, наружной и внутренней отделки, экранов балконов. Также в планах восстановления поврежденных систем водоснабжения, водоотвода, отопления, электроснабжения, газоснабжения.

Должна быть возобновлена работа лифтов. В доме обустроят индивидуальный тепловой пункт.

Стоимость ремонта одного квадратного метра дома составляет около 11000 грн. Эта сумма составляет около 50 процентов от расчетной стоимости нового жилья для Харьковской области.

В 2024 году стоимость строительства нового жилья для Харьковской области составляла 22377 гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько Игорь Терехов и его команда потратит на пиар на радио.                                                                 



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