В городе полный ад: власти Купянска сообщили, к чему готовятся

Ситуация в Купянской громаде – крайне сложная, сообщил в эфире "Суспильное. Студия" начальник местной ГВА Андрей Беседин. Ночью россияне нанесли более 10 ударов КАБ по территории ТГ.

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"С каждым днем все больше увеличивается применение разного типа БпЛА, в том числе FPV-дронов, БпЛА "Молния". Враг постоянно бьет по центральным, логистическим путям, автомобилям, остановкам общественного транспорта, магазинам и т.д. Линия фронта от городской черты – 2 км, поэтому враг достает всем. Враг все ближе к границам города. Это связано с количеством. К сожалению, он превышает и в живой силе, технике, вооружении, авиации. Наши СОУ уничтожают и живую силу, и технику. Никакого сантиметра земли просто так враг не захватит, только сверхусилиями, сверхпотерями они могут это сделать", – отметил Беседин.

Он также ответил, грозит ли Купянску взятие оккупантами города в кольцо.

"Каждый из нас постоянно готовится и готов к любому развитию событий. С момента деоккупации враг пытается захватить Купянск. Напомню, здесь была их администрация Харьковской области, здесь находилось все руководство и для них это сакральный город. Но три года у них ничего не выходит. Есть сложности на Дворичанском направлении. Общаясь с нашими СОУ, они понимают ситуацию, направления, угрозы", – сказал Беседин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что у ДнепрОВА попросили не давать оценок по военной ситуации в области.

Вчера председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).

"Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным громадам с территории Донбасса", — отмечает Лукашук.

На это сообщение, быстро распространившееся в пабликах и СМИ, ответил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Хочу дать совет всем блогерам из числа должностных лиц Днепропетровщины, которые считают себя профессиональными экспертами по военным делам. Раскрою тайну. КАБы и враждебная артиллерия для людей из пограничных громад — не новость. Рейтингов на страхе не получишь! Вместо постов и запугиваний сделайте лучше что-нибудь реальное, а не как всегда. Комментировать чужие информационные вбросы точно не буду пусть это делают их авторы. Напоминаю: единственным официальным источником о ситуации на фронте есть военные группировки", – написал глава ОВА.