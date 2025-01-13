В городе полный ад: власти Купянска сообщили, к чему готовятся

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Недилько Ксения
Ситуация в Купянской громаде – крайне сложная, сообщил в эфире "Суспильное. Студия" начальник местной ГВА Андрей Беседин. Ночью россияне нанесли более 10 ударов КАБ по территории ТГ.
Иллюстративное фото
Он также ответил, грозит ли Купянску взятие оккупантами города в кольцо.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что у ДнепрОВА попросили не давать оценок по военной ситуации в области.
Вчера председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).
"Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным громадам с территории Донбасса", — отмечает Лукашук.
На это сообщение, быстро распространившееся в пабликах и СМИ, ответил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Хочу дать совет всем блогерам из числа должностных лиц Днепропетровщины, которые считают себя профессиональными экспертами по военным делам. Раскрою тайну. КАБы и враждебная артиллерия для людей из пограничных громад — не новость. Рейтингов на страхе не получишь! Вместо постов и запугиваний сделайте лучше что-нибудь реальное, а не как всегда. Комментировать чужие информационные вбросы точно не буду пусть это делают их авторы. Напоминаю: единственным официальным источником о ситуации на фронте есть военные группировки", – написал глава ОВА.
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