В городе на Харьковщине ситуация крайне критична: город разрушен россиянами на 95%

В стратегически важном для россиян городе Купянске Харьковской области уже нет живого места. Город разрушен на 95%, оккупанты не могут его взять, поэтому просто стирают с лица земли, как это было с другими городами на Донетчине.

Как заявил глава городской военной администрации Андрей Беседин, российская оккупационная армия применяет по Купянску все имеющееся вооружение, а на подъездах к городу подстерегают FPV-дроны, которые атакуют логистические пути. Поэтому из Купянска трудно вывозить людей и завозить туда гуманитарную помощь. Ремонт газовых или электрических сетей или системы водоснабжения также невозможен.





"Ежедневно город уничтожают управляемые авиационные бомбы. По состоянию на сегодняшний день, к сожалению, более 95% объектов города уничтожены или повреждены. Но самое главное и самое страшное это то, что каждый день травмируются и погибают люди", — сказал Андрей Беседин.

Только за 9 дней сентября россияне нанесли 1100 ударов по населенным пунктам Купянской громады. В частности, выпустили 36 управляемых авиабомб, две из которых весили полторы тонны. Трое жителей города погибли, 13 получили ранения. Четыре КАБа атаковали Купянск 9 сентября, один человек получил ранения, рассказал руководитель городской военной администрации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пропаганда России активно распространяет сообщения, будто украинские военные в Купянске располагаются в школе, где одновременно учатся дети, которых они якобы используют как "живой щит". Об этом пишет Центр противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.